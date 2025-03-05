TIR ile vincin çarpışması kamerada: 1 ölü!

Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre kaza, 28 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah M. (39) yönetimindeki vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki TIR, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan TIR sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.