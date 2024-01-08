Adana'da TIR'a çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil TIR'a çarptı. Araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.
AA'da yer alan habere göre polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Y. yönetimindeki konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.