TİP üyeleri Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti

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Sakarya Caddesi'nde toplanan TİP üyeleri, attıkları sloganlarla Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Grup adına konuşan TİP Ankara İl Sekreteri Ece Duru, Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphenin olmadığını ifade etti.

Atalay'ın tutukluluğunun hukuksuz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Duru, "Bugün TBMM, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü, önce Yargıtay tarafından ardından TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır." diye konuştu.

Protestoya, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.