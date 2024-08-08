Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TİKTOK KAPATILACAK MI, AÇIK MI? TikTok'a erişim engeli getirilir mi, son durum nedir?

        TikTok kapatılacak mı, son durum ne? TikTok'a erişim engeli getirilecek mi, kapanır mı?

        Instagram'ın ardından çevrim içi oyun platformu olan Roblox'a da erişim engeli getirildi. BTK tarafından alınan bu karar sonrası TikTok'un akıbeti merak uyandırdı. Kullanıcılar, TikTok'a engel gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Son olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2 Ağustos’ta katalog suçlar kapsamında Instagram’a 7 Ağustos’ta ise pedofili içerikler sebebiyle çevrimiçi oyun platformu Roblox’a erişim engeli getirildi. Sosyal medya kullanıcıları ise diğer platformlara yöneldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi. Bu açıklama sonrası ‘’TikTok kapatılacak mı?’’ sorusunun yanıtı gündemde araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok erişim engeli gelecek mi, kapanır mı?

        • 2

          TİKTOK KAPATILACAK MI?

          TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı merak edilirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dan açıklama geldi.

          Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.

        • 3

          Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti.

        • 4

          TİKTOK ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

          TikTok'un kapatılmasına ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Habertürk Anasayfa