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        Haberler Magazin Tiktok canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Nazmiye'den Müge Anlı'ya beklenmedik ithamlar!

        Tiktok canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Nazmiye'den Müge Anlı'ya beklenmedik ithamlar!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdan Nazmiye, son olarak sosyal medya platformlarından biri olan Tiktok'ta açtığı canlı yayında Anlı'ya karşı beklenmedik cümleler kurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:18
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          Bursa Gemlik'te zeytin ağacına asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner gözaltına alındı. Şüpheli ölümün incelendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tavırları ve çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Nazmiye Tutaner son olarak açtığı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!

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          Son olarak yeni sevgili yapmasıyla eleştirilen Nazmiye, ablasının ölümüne üzülmediğini belirterek TikTok'a yüklediği video ile dikkatleri üzerine çekmişti. Nazmiye yüklediği video karşısında: "Bu şarkı ablamla benim şarkımdı" demişti.

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          Nazmiye Tutaner, özellikle TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ve çektiği videolar ile sıkça gündeme gelmiş ve takipçi sayısını artırmıştı.

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          Nazmiye Tutaner'in Müge Anlı hakkında yaptığı açıklamalar, herkesi şaşırttı. Açtığı canlı yayında Müge Anlı için "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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