YKS sınav yerleri açıklandı! 2024 YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav giriş belgesi son dakika açıklandı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar giriş yerlerinde sınava girecekleri binayı, salonu ve sınav süresi hakkında bilgiye ulaşacak. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek ve ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. İşte, Üniversite Sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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TYT, AYT, YDT sınavlarına girecekler ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurularını yakından takip ediyor. YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunuldu. Peki, ÖSYM ile 2024 YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
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SON DAKİKA: YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."
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"2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.