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        Haberler Gündem THY’den Business Class yolcularına 3 dilde yemek menüsü kartı

        THY’den Business Class yolcularına 3 dilde yemek menüsü kartı

        Türk Hava Yolları(THY) bugün itibariyle Business sınıfı yolcularının yemek menüsü kart tasarımında yeniliğe gitti. Bu kapsamda daha önce Türkçe ve İngilizce olan menü kartlarında artık bir 3'üncü dil de yer alacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:50
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        THY'den Business Class yolcularına 3 dilde yemek menüsü kartı
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        Yaptığı projelerle yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi sunan THY, yeni projelerle uçuş deneyimini ileriye taşımaya devam ediyor. Proje kapsamında THY’nin uzun uçuşlarında Business sınıfı yolcuların hizmetine sunulan yemek menüsü kartlarında değişikliğe gidildi.

        Premium bir görünüm sunması hedeflenen yeni menü kartları, Z katlamalı formda ve laid dokulu, krem renkli özel bir kağıt üzerine tasarlandı. Bu özel tasarım, hem görsel hem de dokunsal açılardan misafirlere ayrıcalıklı bir deneyim ve uçak içi servis sunumuna da estetik bir değer sunacak. Daha önce ayrı olarak yüklenen 3’üncü dil menü kartları, artık tek bir kart üzerinde olacak. Kartın bir yüzü İngilizce diğer yüzü ise ilgili 3’üncü dil olacak. Bugün itibariyle yenilenmiş Türkçe ve İngilizce menü kartları yolcuların hizmetine sunulurken, 3 dilli menü kartları ise Nisan ayının sonunda yolcuların hizmetine sunulacak.

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