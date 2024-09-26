THY yurt içi indirimli bilet kampanyasında son gün! Hangi seferler kampanyaya dâhil?
Türk Hava Yolları'nın 24 Eylül'de başlattığı indirimli yurt içi bilet kampanyası bugün bitiyor. Kampanya doğrultusunda İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlar 849 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İşte, THY yurt içi indirimli bilet kampanyası detayları...
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Türk Hava Yolları'nın yurt içi indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya gibi farklı şehirlere düzenlenecek uçuş seferleri için bilet fiyatları 849 liradan başlıyor. İşte, THY yurt içi bilet seyahat tarihi ve geçerli olduğu uçuşlar...
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
THY'nin yurt içi indirimli bilet kampanyası 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde geçerli. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?
Belirtilen tarihlerde bilet alan yolcular 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ SEFERLERİ