THY yurt içi indirimli bilet kampanyası sürüyor! Hangi seferler kampanyaya dâhil?
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı ve 849 TL'den başlayan biletleri satışa sundu. Kampanyanın dahil olduğu tüm uçuş seferleri açıklandı. İşte, THY yurt içi indirimli bilet kampanyası detayları...
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Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Toplamda üç gün sürecek kampanyanın tüm detaylarını derledik. İşte, THY yurt içi bilet kampanyası süresi, seyahat tarihi ve geçerli olduğu uçuşlar...
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
THY'nin 849 liradan başlayan yurt içi indirimli bilet kampanyası 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde geçerli.
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?
Belirtilen tarihlerde bilet alan yolcular 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ SEFERLERİ