THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bugün yapılması planlanan seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Giriş: 20.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:03
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü "TK1087" sefer sayılı İstanbul-Podgorica ve "TK1088" sefer sayılı Podgorica-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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