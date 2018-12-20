THY Euroleague'de 13. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda FC Barcelona Lassa'yı 69-60'luk skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov haftanın MVP'si oldu. Milutinov 18 sayı, 14 ribaund, 2 blok 1 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.



25 yaşındaki basketbolcu bu performans ile 36 verimlilik puanı aldı.