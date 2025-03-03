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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Takımımız inancını kaydetmedi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Takımımız inancını kaydetmedi

        Süper Lig'in 26'ncı haftasında 2-2 sona eren Göztepe-Samsunspor maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Takımımız inancını kaydetmedi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:46
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        "Takımımız inancını kaydetmedi"
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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

        "TAKIMIMIZ İNANCINI KAYBETMEDİ"

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Göztepe ile ilk yarıda evimizde oynadığımız maça benzer bir maç oldu. İlk yarıda kendi oyunumuzdan uzak performans gösterdik. Rakibimiz gibi uzun toplar tercih ettik. Göztepe önde baskı kurdu ve istediğimiz oyunu bize oynatmadı. İlk yarıda net 2 pozisyona girdiler, bizim girdiğimiz net 1 pozisyon vardı. İlk yarının son dakikasında istemediğimiz bir gol yedik. Soyunma odasında oyuncularıma daha fazla özgüvenli oynamaları gerektiğini söyledim. İkinci yarıda ne yazık ki kendi hatamızdan yediğimiz bir gol geldi. Yine de takımımız inancını kaybetmedi. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptık. Geriden geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

        STANİMİR STOİLOV

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “Agresiflik, dinamizm ve organizasyon olarak iyiydik. Fırsatlar yakaladık. Yediğimiz gollerden ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk golü kontrataktan yedik. İkinci golde boş oyuncu bıraktık. Kesinlikle yapmamamız gereken hatalardı. Üçüncü golü atabilirdik, değerlendiremedik. Çok iyi ataklar yaratamadık. Santrforlarımızı dinamik bir şekilde kullanmak istedik. Hepsi sakatlıktan geldi, üst düzey formlarında değiller. Onları iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor çünkü elimizde başka santrforumuz yok. Çok üzgünüz bunların üzerine çalışmalıyız. Aynı hataları yapmamalıyız. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

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