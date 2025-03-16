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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Kırmızı kart çılgınca bir karardı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Kırmızı kart çılgınca bir karardı

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından hakem yönetimine ilişkin, "Kırmızı kart çılgınca bir karardı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:41
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        "Kırmızı kart çılgınca bir karardı"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, takımının gösterdiği performans sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.

        "KIRMIZI KART ÇILGINCA BİR KARARDI"

        Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkati çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi. Takımımın defansif performansı çok iyiydi ama ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık. Kırmızı kart pozisyonunda oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü. Bu çılgınca bir karar bence. Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Takımın fiziksel durumunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Reis, atletik performans antrenörüyle her gün takımın formunu yukarıya çekmek için konuştuklarının altını çizdi.

        "OYUNUN DURMASIYLA İLGİLİ CİDDİ TEPKİLER VARDI"

        Sahada birbirleri için mücadele ettiklerini, dolu stadyumda oynamanın da zor olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, şöyle devam etti:

        "Ligin sonuna kadar bu şekilde devam edip 3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Takımdaki oyuncular birbirleri için savaşıyor. Diğer takımların performanslarıyla alakalı konuşmayı seven birisi değilim. Bugün Fenerbahçe ilk değişiklik haklarını kullandıklarında yardımcı hocama 'Çok iyi oyuncular giriyor.' dedim. Fenerbahçe hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım. Statta oyunun durmasıyla ilgili ciddi tepkiler vardı. Oyuncular bazen dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar. Sakatlıklar olabiliyor. Sağlık ekibinin girip kontrol etmesi çok normal. Zaten maçın sonuna da 8 dakika eklendi. Bu uzatmalarda da iyi savunma yaptık."

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