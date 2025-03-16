Thomas Reis: Kırmızı kart çılgınca bir karardı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, takımının gösterdiği performans sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.

"KIRMIZI KART ÇILGINCA BİR KARARDI"

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkati çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi. Takımımın defansif performansı çok iyiydi ama ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık. Kırmızı kart pozisyonunda oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü. Bu çılgınca bir karar bence. Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın fiziksel durumunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Reis, atletik performans antrenörüyle her gün takımın formunu yukarıya çekmek için konuştuklarının altını çizdi.