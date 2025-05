Thomas Reis: Eyüpspor maçı final maçımız değil

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi ile 5. sırada yer alan 50 puanlı Eyüpspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Karşılaşma öncesinde takımın hazırlık yaptığı Nuri Asan Tesislerinde açıklamalarda bulunan Thomas Reis, karşılaşmaya dair basın toplantısı düzenledi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Takımlarını Avrupa’da temsil etmek için camia olarak hep birlikte savaş vermeleri gerektiğini belirten Reis, ayrıca şunları söyledi:

"Taraftarımız hakkında her zaman çok mutlu oldum. Onların bize vermiş oldukları desteğin çok çok önemli olduğunu defalarca söyledim. Biz de takım olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bazen inişli çıkışlı performans gösterdiğimiz oldu. Ama onların her zaman desteğini arkamızda hissettik. Geçen hafta oynamış olduğumuz Bodrum FK karşısında almış olduğumuz çok çok önemli bir galibiyet vardı. Geri gelmek adına nasıl kazandığınız da çok çok önemlidir. Bazı maçları ki biz geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık ve orada çok fazla taraftarımız vardı. Onları da mutlu ettiğimiz için çok çok mutluyuz. Umarım ligin geri kalan kısmında da birçok taraftarımız bizi desteklemeye gelir. Hayalimiz olan hedefimize hep birlikte odaklanıp o uğurda savaş vermeye çalışırız. Her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Gerek kulübümüz, gerek oyuncularımız, gerek çalışanlarımız olsun, taraftarımızla birlikte o birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde kesinlikle hedeflerimize çok daha güzel bir şekilde kavuşacağımızı düşünüyorum."