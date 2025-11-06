Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Thomas Reis: Bu başarının başkahramanı oyuncular - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Bu başarının başkahramanı oyuncular

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bu başarının başkahramanı oyuncular" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:54
        "Bu başarının başkahramanı oyuncular"
        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 3-0'lık Hamrun Spartans galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

        "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

        Alınan sonuçtan gurur duyduklarını aktaran Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Takımın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. İlk yarıda Hamrun boşluk vermemeye biz de boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. Bu bölümde net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Ofansif ve defansif anlamda iyi savunma yapmamızı söyledim. Totalde 9 puanımız var ve 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip pazar gün yapacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmak için çok fazla puana ihtiyaç duyacaklarını belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Bu karşılaşma gerçekten zor olacak. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu performansı devam ettirirsek, bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        "BU BAŞARININ BAŞKAHRAMANI OYUNCULAR"

        Bir basın mensubunun, "Takımınızın Konferans Ligi'nde maç fazlası ve averajla lider olması konusunda ne hissediyorsunuz?" sorusunu Reis, şöyle cevapladı:

        "Bu başarıdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar 3 maçta 9 puan aldık. Kimse böyle bir başarı beklemiyordu ama gerçek bu. Bugünkü sonuçtan ötürü çok gururluyum. Takımın lideriyim ama bu başarının başkahramanı oyuncular. Sahada onlar oynuyor ve bu başarı onların performansın sayesinde geliyor. 10 maçlık yenilmezlik serimizi de sürdürüyoruz. Bu da çok sevindirici bir durum. Ayrıca ülke puanına da katkı veriyoruz. Umarım daha fazla sakatlık vermeyiz ve bu serinin devamında da iyi performans vermeye devam ederiz. Benim adıma, takımım adına baskı vardı. Bu reaksiyonu görmek benim için önemliydi. Herkes kazanacağımızı bekliyordu. Onlara karşı oynamak zordu çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bizim maça kadar sadece 2 gol yediler. Bu baskının üstesinden nasıl geleceğimizi görmek güzel bir tecrübe oldu. Bu baskının da üstesinden geldiğimiz için mutluyum."

        Diğer yandan, Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica, basın toplantısına katılmadı ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

