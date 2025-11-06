Thomas Reis: Bu başarının başkahramanı oyuncular

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 3-0'lık Hamrun Spartans galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Alınan sonuçtan gurur duyduklarını aktaran Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Takımın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. İlk yarıda Hamrun boşluk vermemeye biz de boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. Bu bölümde net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Ofansif ve defansif anlamda iyi savunma yapmamızı söyledim. Totalde 9 puanımız var ve 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip pazar gün yapacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmak için çok fazla puana ihtiyaç duyacaklarını belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Bu karşılaşma gerçekten zor olacak. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu performansı devam ettirirsek, bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.