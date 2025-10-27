Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: 1 puan bizim için yeterli değil - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: 1 puan bizim için yeterli değil

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri açısından yeterli olmadığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1 puan bizim için yeterli değil"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Reis, "Neredeyse yenilgi havası var takımda. İlk yarı çok net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Gol attıktan sonra da fırsatları değerlendiremedik. Rakip uzun topta yanlış aldığımız pozisyon sonrası gol attı. İkinci yarı saha şartları ve takımın yorgun olması bizim açımızdan olumsuz yansıdı. Aldığımız 1 puan bizim için yeterli değildi. Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık" dedi.

        Hakemlerinin adının bahis skandalına karışması hakkındaki soruya da cevap veren Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmak istiyorum. Geçmişte olan şeylerle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Federasyon bu durumu düzeltmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktık. Ne yazık ki bugün 2 puan kaybettik. Kaybettiğimiz puanları ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar yüzünden kaybettik. Bu seviyede pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Beklentiler, geçen seneki başarılar nedeniyle yüksek. 3 günde bir takımı motive etmeye çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor. Sakat olan önemli oyuncular var. Kadromuz için bu durum bizi zorda bırakıyor. Takımım bugün her şeyi denedi ama eksik olan sadece goldü. Bahanelere sığınan bir hoca değilim. Emre uzun süre sonra geri döndü. Diğer oyuncularımız da sakatlıklarını atlatıp aramıza katılırsa mutlu oluruz. Sezon başında ilk 10 maçta 17 puan toplayıp, Avrupa’da 2’de 2 yapar mısınız diye sorsalar belki kabul ederdik ama bugün görüyoruz ki bu 2 puan kaybı kimseyi memnun etmedi" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem
        İstanbul'da hissedilen deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Habertürk Anasayfa