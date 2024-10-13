Witcher serisi, kitaplarda yaratılan karakterler ve dünyayı derinlemesine inceleyen bir anlatı sunarken, oyun özellikle karmaşık hikayesi, geniş açık dünyası ve karakter gelişimi ile ön plana çıkıyor. Wild Hunt, serinin en popüler ve ödüllü oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: CBR

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