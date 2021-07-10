The Witcher dizisinde; yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir. Yeni sezonda neler olacağını merak eden seyirciler "The Witcher 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

THE WİTCHER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Witcher'ın ikinci sezonu 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

THE WİTCHER OYUNCULARI

Henry Cavill, Rivyalı Geralt

Freya Allan, Prenses Ciri

Anya Chalotra, Vengerbergli Yennefer

Joey Batey, Jaskier

Eamon Farren, Cahir

MyAnna Buring, Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni, Fringilla Vigo

Therica Wilson-Read, Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu, Vilgefortz