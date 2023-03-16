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'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine Antalya'da başladılar

Giriş: 16.03.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine Antalya'da başladılar
'Süpermen' Antalya'da
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Guy Ritchie'nin yönettiği, başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine Antalya'da başladı

Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya’da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu.

II. Dünya Savaşı'nı konu alan 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın başrollerinde 'Süpermen' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu / şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor.

'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerinin büyük bölümü Antalya EXPO botanik parkıyla bazı ilçelerde gerçekleştiriliyor.

Eiza Gonzales
Eiza Gonzales

Filmin Konusu: 1939'da İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler’e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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