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The Economist'ten dikkat çeken kapak: "Yaklaşan gıda felaketi"

The Economist'in yeni sayısının kapağında, kuru kafa simgeli buğdaylarla gıda krizine vurgu yapılırken, "Yaklaşan gıda felaketi" başlığı kullanıldı. Makalede, gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısının 440 milyon daha artarak, 1.6 milyara yükseldiği belirtildi.

20.05.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
The Economist'ten dikkat çeken kapak:
The Economist yazdı: "Yaklaşan gıda felaketi"
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HABERTURK.COM

The Economist, yeni sayısında "Yaklaşan gıda felaketi" başlığıyla gıda krizine dikkat çekti.

Economist'te yer alan makalede, "Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ederek, savaş alanından çok daha uzakta yaşayan insanların da hayatını mahvedecek, hatta buna kendi de pişman olacak. Savaştan önce bile pandemi, iklim değişikliği ve enerji krizi nedeniyle küresel gıda sistemi büyük zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.

"İNSANLARI ÇOK DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE BEKLİYOR"

Makalede, tahıl fiyatlarının sene başından bu yana yüzde 53 arttığı belirtildi. Krizin sadece yaşama maliyetlerinin artmasıyla kalmayacağı, insanları çok daha büyük bir tehlikenin beklediği ifade edildi.

The Economist'e göre, gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısı yüksek fiyatlar nedeniyle 440 milyon daha arttı ve 1.6 milyara yükseldi. 250 milyon kişi ise açlık sınırında yaşıyor, yüz milyonlarca kişinin daha yoksulluğa sürüklenebileceği belirtildi.

"Siyasi huzursuzluk artacak, çocukların gelişimi etkilenecek ve insanlar açlık yaşayacak" ifadeleri kullanılırken, "Putin gıdayı silah olarak kullanmamalı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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