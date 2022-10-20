The Bodrum Cup'ta yarışıyordu! Fenalaşan doktor öldü!

Teknede bulunan kişilerin yardım çağrısı üzerine filoya eşlik eden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 3.5 dakika içerisinde bölgeye gelerek, Eren'e müdahale etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AmericanHospital'e kaldırılan doktor Nihan Eren, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eren'in kalp krizinden hayatını kaybettiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

THE BODRUM CUP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Doktor Nihan Eren'in ani ölümü üzerine yakınları büyük üzüntü yaşarken, The Bodrum Cup sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Katılımcılarımızdan Sayın Dr. Nihan Eren'in dün akşam vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm The Bodrum Cup katılımcılarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ

Evli ve 1 çocuk annesi olan Nihan Eren'in, özel bir poliklinikte görev yaptığı belirtildi.