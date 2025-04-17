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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF VAR Danışmanı Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz - Futbol Haberleri

        TFF VAR Danışmanı Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Danışmanı Joao Capela, HT Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Capela, gündem olan ve tartışılan VAR protokolleri ve yarı ofsayt sistemiyle ilgili detayları açıklıkla anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:41
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        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Danışmanı Joao Capela, HT Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Capela, yarı otomatik ofsaiyt sisteminin nasıl çalıştığını ve VAR'da izleme süresinin neden uzun olduğunu açıkladı.

        "KARARIN AÇIK VE NET GÖSTERİLMESİ ÖNEMLİ"

        Türkiye'deki hayatım son derece basit ve kolay gidiyor. Havalimanına indikten sonra direkt buraya geliyorum. Güzel ve profesyonel bir ortamda tüm zamanımı geçiriyorum. Türkiye'deki futbol ortamı Portekiz ve Yunanistan'daki gibi sert ve çekişmeli bir ortamda geçiyor. VAR danışmanı olarak görev süremde hakemlere katkı sağladığımı düşünüyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız ana şey, VAR işleyişinin en sağlıklı bir şekilde ekrana gelip nihai karara erişilene kadar olan tüm sürecin protokole uygun ve doğru bir şekilde takip edilmesi üzerine... Hakem VAR ekranına çağırıldığında, kararın ne kadar açık ve net gösterileceği de önemli.

        "HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYORUZ"

        Hiçbir şey saklamıyoruz. Hakemle VAR arasındaki tüm iletişim direkt yayınlanıyor. VAR hakemi, hakemi ekrana çağırdığında orada konuşacak olan şey kendisi değil görüntülerdir. Kendisi bir şey anlatmak yerine görüntüleri göstererek hakeme anlatması gerekir. VAR ekranında her zaman görüntüler konuşur. VAR hakemi "bence, bana göre" gibi ifadeler kullanamaz. Kararlarda tutarlılık sağlamalıyız. Gri alanları mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışmalıyız. Kanıt ve gerçeklik temelli bakmalıyız.

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        - Türkiye'de pozisyonu VAR'da izleme süresi uzun mu?

        Bu tartışma sadece bizde değil, tüm büyük liglerde var. Önemli olan ilk şey kararın doğru olması. Uzun süreli doğru kararı, yanlış karara tercih ederiz. Türkiye'de bu sürecin çok uzun olduğu kanaatinde değilim. İnsanlar 2-3 tane uzun süreye odaklanıyor. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de şu, biz bunun istatistiksel olarak sürekli takibini yapıyoruz. Diğer ülkelerde de bu sorun mevcut, Türkiye'de de harcanan süre 3-4 pozisyon harici diğerlerinden daha kısa.

        - Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nasıl işliyor?

        Bu teknolojiyle Yunanistan'da ve Portekiz'de tanışmadım, Türkiye'ye geldiğimde yakından tanıma fırsatı buldum. Çok pahalı, güvenilir ve başarılı bir ürün. Bize gelen hakemler kendi ülkelerinde bunu kullanmıyor. Maçtan önce sahanın, topun ve oyuncuların kalibrasyonu yapılır. Oyuncular birbirine yakınsa sistem tanımlama yapamıyor. Üç boyutlu ve iki boyutlu çizgi yöntemleri kullanılır.

        - Ofsayt animasyonu ekrana neden geç geliyor?

        Burada iki tane tanım söz konusu... Birincisi sistem animasyon üretmek için belli bir zaman harcıyor. İkincisi ise animasyon yayıncı kuruluşa gönderiliyor ve o anda maç devam ediyor. Oyunun durduğu anda maçın yönetmeni ekrana getiriyor, doğru anı bekliyor olabilir.

        - Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi hangi durumlarda çalışmaz?

        Her stadyumun yüz ölçümü birbirinden farklı. Bir önceki hafta fotoğraf çekiliyor, kalibrasyon yapılıyor. Ertesi hafta çizgiler yeniden çizilmiş ve santimlik bir fark var. Bu bütün kalibrasyonu ortadan kaldırabiliyor. Karlı hava ve yüksek ışık sistemi olumsuz etkiler. Kameraların senkronizasyon sistem için çok önemli.

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