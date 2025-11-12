TFF duyurdu! Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi ve stadı duyurdu. İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşti. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...
Süper Kupa finali tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile Süper Kupa finalinin oynanacağı yeri duyurdu. Yapılan açıklama, "Süper Kupa finali ne zaman, Süper Kupa nerede oynanacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa'da final maçının 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Süper Kupa final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.
Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz.