TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

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''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.'' FENERBAHÇE'DE SİYAH BANTLA ÇIKACAĞINI AÇIKLADI! Fenerbahçe, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçına siyah bantla çıkacağını açıkladı. Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır. pic.twitter.com/Xqe3h3e7fM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 24, 2024