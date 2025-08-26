TFF'den Kocaelispor'a kadro kısıtlaması!

Kocaelispor, acil ödenmesi gereken günü gelmiş 150 milyon TL’lik ödeme taahhüdü ve TFF tarafından kulübün 28 olan kadro sayısının 25'e düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç’in yaptığı yazılı açıklamada, “Kulübümüzün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyonluk ödeme taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle borçsuzluk belgesini alamayan kulüplerden biri de biziz. 150 milyon TL’yi bulmak için yönetimimiz, paydaşlarımız ve desteğini hep hissettiğimiz büyüklerimizin büyük gayreti gösterdiğini bilmesini isteriz. Belgeyi almak için 30 Eylül’e kadar vaktimiz var. Transferlere engel bir durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25’e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık. Kimsenin kuşkusu olmasın el birliği ile federasyona karşı taahhütlerimizi yerine getirip 30 Eylül'e kadar borçsuzluk belgemiz alınacak” ifadelerine yer verildi.

