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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa TFF'den Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye görüşme daveti! - Kasımpaşa Haberleri

        TFF'den Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye görüşme daveti!

        TFF, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarının mütalaa için Riva'ya davet edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:29
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        TFF'den Kasımpaşa ve F.Bahçe'ye davet!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın başkanlarını Riva'ya davet etti.

        TFF'nin açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

        "Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz, federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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        NE OLMUŞTU?

        Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.

        Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

        FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA'DAN TFF'YE YAZI

        Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndermişti.

        TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

        Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıklamıştı.

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