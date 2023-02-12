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TFF'den geçici yabancı kararı: Gaziantep ve Hatayspor'dan oyuncu alınabilir

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig takımları ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa bu takımların yabancı kontenjanı 14+3 yerine 16+3 olacak. Söz konusu iki yabancı oyuncudan biri sahada 9. yabancı olarak oynatılabilecek

Giriş: 12.02.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den geçici yabancı kararı: Gaziantep ve Hatayspor'dan oyuncu alınabilir
HABERTURK.COM

10 ili etkileyen depremden etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme talepleri kabul edilirken TFF Yönetim Kurulu yabancı kuralında değişikliğe gitti. TFF'nin aldığı geçici karara göre ligden çekilen takımlardan yabancı oyuncu transferi yapan Spor Toto Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu kontenjanı 14+3 değil 16+3 olacak ve sahada 9. yabancı oyuncu oynatabilecek.

TFF'nin geçici maddesi şöyle:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.

SPOR TOTO 1. LİG STATÜSÜ

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

Spor Toto 1. Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir.

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