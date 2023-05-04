AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Büyükekşi, Alman teknik adam hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU? A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı ileri sürülürken yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia edilmişti. Avcı'nın yardımcılıklarını ise Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz ve Önder Karaveli'nin yapacağı öne sürülmüştü. Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'ta Portekiz'e boyun eğip Katar'a gidememişti. Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk 2 maçında ise Ermenistan'ı 2-1 yenerken, Hırvatistan'a ise 2-0 kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya