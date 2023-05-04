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Haberler Futbol Milli Takım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz - Spor Haberleri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Ay-yıldızlılar yola Alman teknik adamla devam edecek.

Giriş: 04.05.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz - Spor Haberleri
AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Büyükekşi, Alman teknik adam hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı ileri sürülürken yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia edilmişti.

Avcı'nın yardımcılıklarını ise Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz ve Önder Karaveli'nin yapacağı öne sürülmüştü.

Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'ta Portekiz'e boyun eğip Katar'a gidememişti. Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk 2 maçında ise Ermenistan'ı 2-1 yenerken, Hırvatistan'a ise 2-0 kaybetmişti.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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