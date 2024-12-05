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        Haberler Bilgi Spor TFF açıkladı! Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi kim?

        TFF açıkladı! Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Beşiktaş- Fenerbahçe maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:44
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş- Fenerbahçe maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi...

        • 2

          DERBİNİN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

          TFF, Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

          Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu.

        • 3

          Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, ve Candaş Erbil yapacak.

          Dördüncü hakem görevini ise Erkan Özdamar üstlenecek.

        • 4

          6 ARALIK CUMA

          20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

          7 ARALIK CUMARTESİ

          13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

          16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

          19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

        • 5

          8 ARALIK PAZAR

          13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

          16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

          16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

          19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

          9 ARALIK PAZARTESİ

          20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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