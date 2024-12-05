TFF açıkladı! Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Beşiktaş- Fenerbahçe maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş- Fenerbahçe maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi...
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DERBİNİN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN
TFF, Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu.
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Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, ve Candaş Erbil yapacak.
Dördüncü hakem görevini ise Erkan Özdamar üstlenecek.
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6 ARALIK CUMA
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 ARALIK CUMARTESİ
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
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8 ARALIK PAZAR
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın
9 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu