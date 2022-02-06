TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Formül Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor: 4-1

Nevşehir Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-1

Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK: 5-2

Belediye Kütahyaspor-Bergama Belediyespor: 2-1

2. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Bitexen Düzcespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor: 1-2

Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Yomraspor-Hacettepespor: 0-1

Kalecik FK-Kızılcabölükspor: 3-2

52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1

İskenderunspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 5-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

3. Grup:

Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2

Criptoswaps Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Mardin 1969-Fethiyespor: 2-1

İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Ağrı 1970: 0-6

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Çankaya FK: 1-1