TFF 1. Lig puan durumu nasıl? sorusu futbolseverlerin gündeminde. TFF 1. Lig'indeki son durum ligin bitmesine az bir zaman kala merak ediliyor. Gözler u akşam oynanan kritik 2 karşılaşmadaydı. 1 Temmuz TFF 1. Lig puan durumu haberimizde...
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.HATAYSPOR
|31
|16
|9
|6
|42
|26
|16
|57
|2.ADANA DEMİRSPOR
|31
|15
|9
|7
|63
|39
|24
|54
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|15
|8
|8
|35
|25
|10
|53
|4.BURSASPOR
|31
|16
|7
|8
|45
|36
|9
|52
|5.ALTAY
|31
|13
|11
|7
|44
|33
|11
|50
|6.AKHİSARSPOR
|30
|13
|9
|8
|38
|34
|4
|48
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|30
|12
|11
|7
|42
|35
|7
|47
|8.KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|11
|11
|9
|26
|24
|2
|44
|9.GİRESUNSPOR
|31
|12
|8
|11
|37
|40
|-3
|44
|10.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|30
|11
|8
|11
|40
|41
|-1
|41
|11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|31
|10
|9
|12
|35
|41
|-6
|39
|12.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|30
|8
|11
|11
|30
|36
|-6
|35
|13.İSTANBULSPOR A.Ş.
|30
|7
|13
|10
|41
|39
|2
|34
|14.ALTINORDU
|31
|7
|12
|12
|33
|41
|-8
|33
|15.BOLUSPOR
|31
|5
|15
|11
|26
|37
|-11
|30
|16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|31
|6
|9
|16
|34
|50
|-16
|24
|17.ADANASPOR A.Ş.
|31
|3
|12
|16
|27
|46
|-19
|21
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|30
|7
|6
|17
|34
|49
|-15
|12
Ceza Puanı Alan Takımlar
|Takım Adı
|Ceza Puanı
|BURSASPOR
|3
|OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
30.06.2020 17:30 KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 1 EKOL GÖZ MENEMENSPOR
30.06.2020 19:00 ADANASPOR A.Ş. 0 - 0 ALTINORDU
30.06.2020 20:00 GİRESUNSPOR 0 - 1 BURSASPOR
01.07.2020 17:30 BOLUSPOR 1 - 0 HATAYSPOR
01.07.2020 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR
01.07.2020 20:00 ALTAY 3 - 0 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
02.07.2020 17:30 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR
02.07.2020 20:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
02.07.2020 20:00 EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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