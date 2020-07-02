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HaberlerFutbol1. Lig

TFF 1. Lig puan durumu! 1 Temmuz 2020 TFF 1. Lig puan durumu ve maç sonuçları

TFF 1. Lig puan durumu, ligin oynanan 31. hafta maçlarıyla birlikte gündeme geldi. TFF 1. Lig puan durumuna göre lider ve bir üst lige çıkmaya yakın takım hangisi? İşte 1 Temmuz TFF 1. Lig son puan durumu

02.07.2020 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL
TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. Lig puan durumu nasıl? sorusu futbolseverlerin gündeminde. TFF 1. Lig'indeki son durum ligin bitmesine az bir zaman kala merak ediliyor. Gözler u akşam oynanan kritik 2 karşılaşmadaydı. 1 Temmuz TFF 1. Lig puan durumu haberimizde...

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.HATAYSPOR31169642261657
2.ADANA DEMİRSPOR31159763392454
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31158835251053
4.BURSASPOR3116784536952
5.ALTAY311311744331150
6.AKHİSARSPOR3013983834448
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.30121174235747
8.KEÇİÖRENGÜCÜ31111192624244
9.GİRESUNSPOR31128113740-344
10.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR30118114041-141
11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR31109123541-639
12.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR30811113036-635
13.İSTANBULSPOR A.Ş.30713104139234
14.ALTINORDU31712123341-833
15.BOLUSPOR31515112637-1130
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3169163450-1624
17.ADANASPOR A.Ş.31312162746-1921
18.ESKİŞEHİRSPOR3076173449-1512

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım AdıCeza Puanı
BURSASPOR3
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3
ESKİŞEHİRSPOR15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

30.06.2020 17:30 KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 1 EKOL GÖZ MENEMENSPOR

30.06.2020 19:00 ADANASPOR A.Ş. 0 - 0 ALTINORDU

30.06.2020 20:00 GİRESUNSPOR 0 - 1 BURSASPOR

01.07.2020 17:30 BOLUSPOR 1 - 0 HATAYSPOR

01.07.2020 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR

01.07.2020 20:00 ALTAY 3 - 0 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

02.07.2020 17:30 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

02.07.2020 20:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR

02.07.2020 20:00 EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

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