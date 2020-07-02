TFF 1. Lig puan durumu nasıl? sorusu futbolseverlerin gündeminde. TFF 1. Lig'indeki son durum ligin bitmesine az bir zaman kala merak ediliyor. Gözler u akşam oynanan kritik 2 karşılaşmadaydı. 1 Temmuz TFF 1. Lig puan durumu haberimizde...

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.HATAYSPOR 31 16 9 6 42 26 16 57 2.ADANA DEMİRSPOR 31 15 9 7 63 39 24 54 3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 15 8 8 35 25 10 53 4.BURSASPOR 31 16 7 8 45 36 9 52 5.ALTAY 31 13 11 7 44 33 11 50 6.AKHİSARSPOR 30 13 9 8 38 34 4 48 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 30 12 11 7 42 35 7 47 8.KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 11 9 26 24 2 44 9.GİRESUNSPOR 31 12 8 11 37 40 -3 44 10.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 30 11 8 11 40 41 -1 41 11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39 12.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 30 8 11 11 30 36 -6 35 13.İSTANBULSPOR A.Ş. 30 7 13 10 41 39 2 34 14.ALTINORDU 31 7 12 12 33 41 -8 33 15.BOLUSPOR 31 5 15 11 26 37 -11 30 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 31 6 9 16 34 50 -16 24 17.ADANASPOR A.Ş. 31 3 12 16 27 46 -19 21 18.ESKİŞEHİRSPOR 30 7 6 17 34 49 -15 12

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım Adı Ceza Puanı BURSASPOR 3 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 ESKİŞEHİRSPOR 15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

30.06.2020 17:30 KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 1 EKOL GÖZ MENEMENSPOR

30.06.2020 19:00 ADANASPOR A.Ş. 0 - 0 ALTINORDU

30.06.2020 20:00 GİRESUNSPOR 0 - 1 BURSASPOR

01.07.2020 17:30 BOLUSPOR 1 - 0 HATAYSPOR

01.07.2020 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR

01.07.2020 20:00 ALTAY 3 - 0 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

02.07.2020 17:30 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

02.07.2020 20:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR

02.07.2020 20:00 EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.