TEV burs ve yurt başvuru tarihi 2025 2026: TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortak Başvuru Koşulları (Tüm burs türleri için geçerlidir)

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamazMal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi ve özel durumlar için lütfen “Bursiyer Hak ve Yükümlülükleri” sayfasındaki ilgili maddeye göz atınız.

Mesleki Ortaöğretim Bursu

Devlet okulunda öğrenim gören meslek lisesi (MTAL, Güzel Sanatlar, Spor, Sağlık) Öğrencisi olmak

18 yaşından küçük olmak

Üniversite (Eğitim) Bursu

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.