Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TEV burs ve yurt başvuru tarihi 2025 2026: TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

        TEV burs ve yurt başvuru tarihi 2025 2026: TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

        Türk Eğitim Vakfı (TEV) yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere burs imkanı sağlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olması başvuru yapmasına engel değil fakat TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir. Peki, 2025 2026 TEV burs ve yurt başvuru tarihi ne zaman? TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 2026 TEV burs ve yurt başvuru tarihi merak ediliyor. Türk Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamada burs ve yurt başvuru takvimi yayınlandı. Her yıl binlerce gence karşılıksız burs desteği sağlayan vakıf, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de başvuruların başlayacağını açıkladı. İşte, TEV burs ve yurt başvuru tarihi detayları

        • 2

          TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Ortak Başvuru Koşulları (Tüm burs türleri için geçerlidir)

          T.C. vatandaşı olmak

          Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak

          Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

          Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamazMal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

          Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

          Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir.

          Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır.

          Detaylı bilgi ve özel durumlar için lütfen “Bursiyer Hak ve Yükümlülükleri” sayfasındaki ilgili maddeye göz atınız.

          Mesleki Ortaöğretim Bursu

          Devlet okulunda öğrenim gören meslek lisesi (MTAL, Güzel Sanatlar, Spor, Sağlık) Öğrencisi olmak

          18 yaşından küçük olmak

          Üniversite (Eğitim) Bursu

          Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak

          Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

          25 yaşını geçmemiş olmak

          Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

          Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

          Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

          DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.

        • 3

          TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

          Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

          TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          Lise Bursu (2.800 TL)

          Üniversite Bursu (5.800 TL)

          Yüksek Lisans Bursu (8.700 TL)

          Üstün Başarı Bursu (11.600 TL)

          Diğer

        • 4

          TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          2025-2026 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;

          Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül

          Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül

          Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

          Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

          Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım

          Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        Habertürk Anasayfa