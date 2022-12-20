Tesla'nın geri çevirdiği gemi deneyi: Gerçekte ne olduğu asla çözülemedi

Amerikan Donanması bunun önüne geçebilmek için amanyetik denilen gemi tasarlamaya çalışıyordu. Bu teknoloji günümüz denizaltı ve gemilerinde de kullanıyor. Eğer gemi mıknatısı çekerse patlama riski yüksek olabileceği için bu teknoloji üzerine çalıştılar.
Gemilerde amanyetik çelik kullanılmaya başlandı. Ayrıca iddialarda bahsedilen “USS Eldrige” 22 Temmuz 1943’de değil Ağustos ayında donanmaya katılmış ve hiç Philadelphia’ya ya gitmemiştir.
Gemi görev aldığı süreç boyunca Bahamalarda, Bermuda’da askeri destek sağladığı kayıtlarda geçer.
Fotoğraf: The Philadelphia Experiment (1984) filminden