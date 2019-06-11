11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak dün terör örgütü PKK'lıların saldırısında müteahhit Abdurrahman Bilici (57) ve Mehmet Sait Bilici (29) hayatını kaybetti. Şehit olan amca ve yeğeni için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.
DEVLET ERKÂNI TÖRENE KATILDI
DHA'daki habere göre ilçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camii avlusunda düzenlenen törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. DR. Hamdullah Şevli, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar ile amca ile yeğeninin yakınları katıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin cenazeleri önce evlerine götürülerek helallik alındı. Daha sonra cenaze aracıyla Kara Yusuf Paşa Camii'ne getiren Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğlen namazı sonrası cami avlusuna getirilerek, cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sabahattin Kesti dua etti. Tabutların taşınması sırasında cami avlusuna gelen amca ev yeğenini yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AMCA YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ
Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla toprağa verilecekleri Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
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