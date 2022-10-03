Terör örgütünün bir oyunu daha deşifre oldu! Mersin saldırganı YPG bağlantılı çıktı - Gündem Haberleri

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre Saldırı sonrası örgüt tarafından yapılan açıklamada; saldırganlardan Ruken Zelal kod Emel Hisen’in Suriye uyruklu olmasına rağmen PYD/YPG-YPJ ile bağlantılı olmadığı öne sürülmüştü. Ancak istihbarat birimleri terörist Hisen’in PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kadın yapılanması olan YPJ üniforması ile çekilmiş fotoğraflarına ulaştı.



ÖRGÜT SURİYE BAĞLANTISINI SAKLADI

Mersin’de bir polis memurunun şehit olduğu saldırı sonrası terör örgütü PKK/KCK–HPG’nin sözde Basın Merkezince yapılan açıklamada; saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin isimleri paylaşıldı. Güvenlik birimlerince saldırının Suriye’deki örgüt kadrolarınca planlandığı ve eylemcilerin Suriye’den geldiğinin ifade edilmesine rağmen terör örgütünden yapılan açıklamada bu bilgilerin aksi savunuldu. Örgütün açıklamasında; saldırganlardan Ruken Zelal kod Emel Hisen’in Suriye uyruklu olmasına rağmen örgütün Suriye yapılanması ile bir bağlantısının olmadığı iddia edildi.





YPJ ÜNİFORMALI FOTOĞRAFLARA ULAŞILDI



Ancak; istihbarat birimleri terör örgütünün bu iddiasının doğru olmadığını titiz bir araştırma sonucunda ortaya çıkardı. Terörist “Ruken Zelal” kod adlı Emel Hisen’in PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kadın yapılanması olan YPJ üniforması ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı. Yani terörist örgütün iddiasının aksine Suriye’de bulunmuş ve daha da önemlisi örgütün bu ülke uzantısı PYD/YPG-YPJ sağlarında eğitim almış, örgütsel faaliyette bulunmuştu.



ÖRGÜT NEDEN GİZLEDİ?

Peki terör örgütü neden hedef saptırmak istedi? Hisen, Suriye bağlantısı neden gizlendi? Güvenlik kaynaklarına göre; ABD’nin de desteğini alan örgüt, Suriye yapılanmasının Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını gerçekleştirdiği hususu gizlemek istedi. Örgütün sözde basın merkezince eylemin üslenmesinin Suriye örgüt yapısı ile Kuzey Irak’taki örgüt yapısı arasında doğrudan emir-komuta ilişkisini ortaya koydu. Örgüt, Suriye’deki yapının Türkiye’ye tehdit oluşturmadığı yönündeki sözde tezini korumak adına eylemin PYD/YPG-YPJ bağlantısını gizlemek istedi. Ancak güvenlik birimlerinin dikkati ve ulaşılan görüntüler terör örgütünün oyununu bozdu.



YPJ NEDİR?

Terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden yaptığı yönlendirmeler doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün Suriye’deki sözde siyasi kanadı olarak; PYD (Partiya Yekitiya Demokratik/Demokratik Birlik Partisi) kuruldu. Bir süre sonra yapılanmanın sözde askeri kanadı olarak YPG (Yekiniyen Parastina Gel/Halk Savunma Birlikleri) kuruldu. Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar sayesinde harekat alanı genişleyen örgüt, Suriye/Haseke’de düzenlenen sözde konferans akabinde YPJ (Yekineyen Parastina Jin/Kadın Savunma Birlikleri) isimli yapısını da oluşturdu. Bu yapı ile kadın örgüt mensuplarının söz konusu yapı içinde örgütlenmesi yoluna gidildi. YPJ unsurları halihazırda, terör örgütü liderlerinin talimatları doğrultusunda Suriye sahasında YPG unsurları ile koordinasyon ve işbirliği içinde silahlı faaliyet gösteriyor. Ve Türkiye’ye yönelik terör eylemlerinde doğrudan rol alıyorlar.