Terör örgütü üyeliğinden cezası bulunan avukat yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin gösterdiği kimliğin sahte olduğunu belirledi.

İncelemede, şüphelinin terör örgütü TKP/ML üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat Kamuran Nemutlu olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 yıldır firari olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.