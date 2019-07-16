Ayaz ve Nulpelda Güloğlu kardeşler; biri 8, diğeri 4 yaşında pırıl pırıl evladımızı teröre kurban verdik. Terör örgütü PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcıya basarak yaşamlarını yitirdiler. Bu terör olayının arkasında bölgede ağır darbe yiyen örgütün son çırpınışları ve çirkin propagandası yatıyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında önceki gün yaşanan olayın arka planı şöyle:

- Bölgedeki etkili operasyonlar sonucu ağır darbe yiyen terör örgütünün militan sayısı 600'lerden 70'e kadar düştü. Şehir merkezinde eylem kapasitesi kalmayan terör örgütü kırsala yöneldi.

- Güvenlik birimleri, iki küçük evladımızı kaybettiğimiz bu terör saldırısının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu değerlendiriyor. Aslında hedefleri Çakılyayla mezrasına çok yakın olan Kuşçular Karakolu ve burada görev yapan jandarma idi. Askerin geçiş yoluna EYP döşediler.

- Çocuklar, yaylada oyun oynarken teröristlerin döşediği EYP'ye basarak hayatını kaybetti. Teröristler arazide Mehmetçik'in karşısına çıkamadığı için kırsalda geçiş noktalarına EYP döşeyip, tuzak kuruyor.

- Patlamanın ardından bölgeye giden jandarma, çocukları helikopterle hastaneye nakletmek üzere Kuşçular Karakolu'na getirdi. Ayaz, karakola getirildiğinde hayatını kaybetmişti. Nupelda ise hastanede yaşamını yitirdi.

- Küçücük çocukları öldüren terör örgütü, daha önce Munzur'a düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu adlı genç üzerinden de kara propaganda yapmış ve güvenlik güçlerini suçlamıştı ancak kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan gencin, otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur'a düştüğü ortaya çıkmıştı. Terör örgütünün aynı kara propagandayı Nupelda ve Ayaz üzerinden yapmalarına ise izin verilmedi.

- Ayaz ve Nupelda'yı öldüren, terör örgütünün Mehmetçik'i şehit etmek için döşediği el yapımı patlayıcı ve başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere tüm yetkililer çocukların ailesinin yanında...