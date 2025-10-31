Habertürk
        Termosifon patladı, duvarlar yıkıldı! | Son dakika haberleri

        Termosifon patladı, duvarlar yıkıldı!

        İstanbul Küçükçekmece'de bir evde termosifon patladı. Olayda iki kişi hafif yaralanırken, evin duvarları yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:34
        Termosifon patladı, duvarlar yıkıldı!
        Küçükçekmece'de bir evde termosifon patlaması sonucu 2 kişi hafif yaralandı, duvarları yıkılan daire kullanılamaz hale geldi.

        AA'da yer alan habere göre Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki dairede, henüz belirlemeyen nedende termosifon patladı.

        Patlamanın etkisiyle büyük çaplı hasar oluşan evde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi hafif yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

        Yaralıların, Türkiye'de düzensiz göçmen olarak bulunduğu ve birinci kattaki dairesi kullanılmayan binada kaçak yaşadıkları öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dış taraftaki bir duvarı yıkılan ve iç kısmındaki duvarları da hasar gören dairenin bulunduğu binayı mühürledi.

