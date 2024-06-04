Hindistan'da termometreler 44,7 dereceyi gösterdi, alarm seviyesi yükseltildi!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyretmesi ve 44,7'ye ulaşmasıyla alarma geçildi. Geçtiğimiz günlerde termometrelerin 52,9 dereceye çıkmasıyla rekor kırılmıştı.
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Mart ve Mayıs ayında 25 bin kişinin sıcak çarpması sonucu hastaneye gittiği, 56 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.
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Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.
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Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.
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Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.