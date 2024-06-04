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        Haberler Dünya Termometreler yükseldi, alarma geçildi: Hindistan'da 2 ayda 56 kişi öldü! | Dış Haberler

        Hindistan'da termometreler 44,7 dereceyi gösterdi, alarm seviyesi yükseltildi!

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyretmesi ve 44,7'ye ulaşmasıyla alarma geçildi. Geçtiğimiz günlerde termometrelerin 52,9 dereceye çıkmasıyla rekor kırılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.06.2024 - 07:28 Güncelleme: 04.06.2024 - 07:28
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        • 1

          Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.

        • 2

          Yerel basında çıkan haberlere göre, Mart ve Mayıs ayında 25 bin kişinin sıcak çarpması sonucu hastaneye gittiği, 56 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

        • 3

          Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.

        • 4

          Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.

        • 5

          Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.

        • 6

          Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

        • 7
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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