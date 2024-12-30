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        Haberler Bilgi Magazin Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terminatör 6: Kara Kader ne zaman çekildi?

        Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Termitaör, serinin 6. filmi Kara Kader ile 30 Aralık Pazartesi günü izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu, David S. Goyer, Justin Rhodes kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tim Miller oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Terminatör 6: Kara Kader filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:14
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        • 1

          Başrollerini Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes ve Gabriel Luna'nın paylaştığı Terminatör 6: Kara Kader filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, "Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terminatör 6: Kara Kader ne zaman çekildi?" İşte 2019 yılında vizyona giren Terminatör: Kara Kader filmi hakkında tüm detaylar...

        • 2

          TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Dani Ramos, kardeşi ve babası ile Mexico City'de yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten, süper asker özelliklere sahip olan REV-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, cyborg ve insan karışımı olan Grace ile Sarah Connor'a bağlıdır. Sarah'nın geçmişi onların tek umudu olacaktır.

        • 3

          TERMİNATÖR 6: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Linda Hamilton

          Arnold Schwarzenegger

          Mackenzie Davis

          Gabriel Luna

          Natalia Reyes

          Edward Furlong

          Diego Boneta

          Brett Azar

          Cassandra Starr

          Enrique Arce

          Alejandra Mayo

          Tom Hopper

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