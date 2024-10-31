Terme'de ücretsiz wi-fi hizmeti

Samsun'un Terme Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunmaya başladı.

Terme Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Yalı Kafe Sosyal Etkinlik Alanı'nda kullanıma açılan "Terme Belediyesi" wi-fi noktaları sayesinde vatandaşlar güvenli ve hızlı olarak internete erişebiliyor.

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Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, her alanda gençlerin yaşam olanaklarını ve sosyal alanlarını genişletecek adımlar attıklarını belirtti. Çağın iletişim ve bilişimin hızla geliştiği bir çağ olduğunu vurgulayan Kul, açıklamasında şöyle devam etti:

"İletişim ve bilişim çağında gençlerimizin yanındayız, onların bu hizmetlere ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu noktada internet erişimi gençlerimiz için çok önemli. İlçemizde şimdilik iki noktada başladığımız bu çalışmayla gençlerimizin internet erişimini ücretsiz şekilde sağlıyoruz. Gençlerimiz, kurduğumuz wi-fi noktalarında güvenli ve hızlı internetin keyfini gönüllerince sürebilirler. İlçemize hayırlı olsun."