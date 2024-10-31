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        Haberler Gündem Güncel Terme'de ücretsiz wi-fi hizmeti | Son dakika haberleri

        Terme Belediyesi'nden ücretsiz wi-fi hizmeti

        Terme Belediyesi, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:35
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        Terme'de ücretsiz wi-fi hizmeti
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        Samsun'un Terme Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunmaya başladı.

        Terme Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Yalı Kafe Sosyal Etkinlik Alanı'nda kullanıma açılan "Terme Belediyesi" wi-fi noktaları sayesinde vatandaşlar güvenli ve hızlı olarak internete erişebiliyor.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, her alanda gençlerin yaşam olanaklarını ve sosyal alanlarını genişletecek adımlar attıklarını belirtti. Çağın iletişim ve bilişimin hızla geliştiği bir çağ olduğunu vurgulayan Kul, açıklamasında şöyle devam etti:

        "İletişim ve bilişim çağında gençlerimizin yanındayız, onların bu hizmetlere ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu noktada internet erişimi gençlerimiz için çok önemli. İlçemizde şimdilik iki noktada başladığımız bu çalışmayla gençlerimizin internet erişimini ücretsiz şekilde sağlıyoruz. Gençlerimiz, kurduğumuz wi-fi noktalarında güvenli ve hızlı internetin keyfini gönüllerince sürebilirler. İlçemize hayırlı olsun."

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