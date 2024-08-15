Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Tereddüt Çizgisi’ Avrupa'da ödül peşinde

        ‘Tereddüt Çizgisi’ Avrupa'da ödül peşinde

        Selman Nacar'ın başrolünde Tülin Özen'in yer aldığı ödüllü son filmi 'Tereddüt Çizgisi', Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adaylarının belirleneceği filmler arasına seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tereddüt Çizgisi' Avrupa'da ödül peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın ödüllü son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adaylarının belirleneceği filmler arasına seçildi. Akademinin 3000’in üzerindeki üyenin oylarıyla önümüzdeki günlerde adaylar netleşecek ve 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni ise 7 Aralık 2024 tarihinde Lucerne’de gerçekleşecek.

        Selman Nacar’ın ‘İki Şafak Arasında’dan sonra yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz ve Aras Film Festivallerinden ödüllerle dönen, Türkiye prömiyerini de 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan ‘Tereddüt Çizgisi’, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) ödüllerini kazandı.

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avrupa Film Akademisi
        #Tereddüt Çizgisi
        #Selman Nacar
        #Tülin Özen
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa