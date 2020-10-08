Yapımı oldukça basit ve lezzetli olan tepside kek tarifi ile sevdiklerinize tatlı bir ikram yapabilirsiniz. Çay saatlerinde çok hoşa gidecek olan tepsi kekini çocukların beslenmesine de alternatif bir yiyecek olarak koyabilirsiniz.

Tepside Kek İçin Gereken Malzemeler:

4 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı sirke

Kakao

3 su bardağı un

Tepside Kek Yapılışı:

İlk önce yumurta ve şekeri mikserle 5 dakika çırpın.

Süt ve sıvıyağını ekleyin.

Bir kapta unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyin.

İstediğiniz miktarda kakao ilave edin.

Tahta kaşık yardımıyla, tüm malzemeyi karıştırın.

Yağlanmış fırın tepsisine, eşit olacak şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış, 175 derece fırında 35-30 dakika pişirin.

Bir müddet dinlendikten sonra dilimleyip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yumurta ve şekeri krema kıvamı alana kadar, mikserle çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek kullanın.

Bu işlem, kekinizin daha yumuşak olmasını sağlar.

Unlu ürünleri tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

İlk 25 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın.

Kabarmasını önlememek için bu işlem.