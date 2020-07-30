Kebapçıya gitmeden, evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz, yapımı kolay ve leziz olan tepsi kebabı tarifi için kağıt kalemi hazırlayın.

Tepsi Kebabı Malzemeler:

Üzerini Süslemek İçin

Sosu İçin

Tepsi Kebabı Hazırlanışı