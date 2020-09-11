Çay saatlerinde özel günlerde çay saatlerinizin yanına çok iyi gidecek, doyurucu ve lezzetli bir tepsi böreği tarifi ile sevenlerinize sürpriz yapın. Çıtır çıtır oluşu ve mis gibi kokusuyla sıcacık böreklerinizi dilimleyip, servis edebilirsiniz.

Tepsi Böreği İçin Gereken Malzemeler:

5 adet yufka

İç Malzemesi;

1 adet kuru soğan

4 adet haşlanmış patates

Yarım çorba kasesi ufalanmış beyaz peynir

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Sosu İçin;

1 adet kabartma tozu

2 su bardağına yakın süt

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağı ya da zeytinyağı

Tereyağı

Tepsi Böreği Yapılışı:

Soğanı tereyağında kavuralım.

Küçük bir şekilde doğradığımız patatesleri de katıp tuzunu ve karabiberini de ayarlayalım.

Biraz daha kavurup soğumaya bırakalım.

Sos malzemelerini karıştırma kabına alıp, iyice çırpalım.

Tepsiyi tereyağıyla yağlayalım.

Bir kat yufka serip sostan dökelim.

Yufkalar bitene kadar, aynı işleme devam edelim.

Orta kısmına, iç malzemesini de koyalım.

Böreğimizi dilimleyip, üzerine kalan sostan dökelim.

Tereyağı parçaları da koyup, önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yufka seçimini iyi yapın.

Taze günlük yufka tercih edin.

Börek sosunu eşit olacak şekilde yufkaların üzerine yayın.

Fırınınız önceden ısıtılmış olsun.