Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

7 yıldır evli olan ve 5 ila 6 yaşlarında iki çocuğu olan y.m. ve c.m. çifti evde tartıştı. Tartışma sonrası baba Y.M. evden ayrıldı. Buna sinirlenen anne C.M. çocuklarına silah doğrulttu, çektiği videoyu da eşine gönderdi. Bu görüntülere rağmen çocukların velayeti Aile Mahkemesi tarafından annelerine verildi. Baba, o videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti.

MAHKEME KARARINDAN DÖNDÜ

HABERTÜRK’ün haberi sonrası mahkeme kararını değiştirdi. 5 ila 6 yaşlarındaki iki çocuğun velayetleri anneden alınarak, babaya verildi. Çocukları ile belirli günlerde kişisel ilişki kurmasına karar verilen anne hakkında da önemli bir karar alındı. Anne C.M.'nin tam teşekkülü bir hastaneye sevk edilerek, velayet görevini yerine getirmeye engel psikolojik durumunun olup olmadığı konusunda rapor alınması kararlaştırıldı.

“EVLİLİK KURTARMAK AMACIYLA ÇEKTİM, PİŞMANIM”

Savcılık anne hakkında silahlı tehdit suçlamasıyla dava açtı. Anne C.M. dava dosyasına giren ifadesinde, eşinin eve dönmesini sağlamak ve evliliğini kurtarmak amacıyla bu görüntüleri çektiğini söyledi. "Eşime ait olan ve içerisinde mermi olmayan emniyeti kapalı silahı elime aldım, çocuklara babanız eve gelsin diye bu videoyu çekeceğiz, sakın korkmayın, oyun oynuyoruz dedim" ifadelerini kullandı. Anne C.M., “silahlı tehdit” suçundan yargılandığı davada önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.