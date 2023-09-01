Teoman, yeni stüdyo albümü 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'yı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Teoman albümde; hızla geçen zamanın korkutuculuğu, geçmişe özlem, ölüm korkusu, hayattaki pişmanlıklar, gençlik hayalleri, aşkın imkansızlığı, depresyon, geleceğin belirsizliğinden duyulan korku gibi temalara yer veriyor.

Teoman, son stüdyo albümü olarak lanse ettiği 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'yı şu sözlerle anlattı: Merhabalar, bugün son stüdyo albümüm olmasını düşündüğüm, 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' çıktı. Böylelikle diskografimi tamamlamış oluyorum. Bu albüm benim otobiyografik-konsept albümüm.

"DİNLEYİCİ İÇİN ZOR BİR ALBÜM"

Teoman, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Temalar, şu anda hissettiğim şeylerden oluşuyor; hızla geçen zamanın korkutuculuğu, geçmişe özlem, ölüm korkusu, hayattaki pişmanlıklar, gençlik hayalleri, aşkın imkansızlığı, depresyon, geleceğin belirsizliğinden duyulan korku gibi temalar bunlar. Bu albüm ticari bir albüm değil. Günümüzün ticari işlevi olan şarkılarından oluşmuyor ve biraz da zor bir albüm dinleyici için. Yine de beni şarkı yazarı olarak çok tatmin eden bir albüm.