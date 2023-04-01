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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, müzik hayatına "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" albümüyle veda etmeye hazırlanan Teoman, şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.

Teoman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu şarkı, 2024 Nisan'da yayınlamayı ve son albümüm olacağını düşündüğüm 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' adlı albümümün ilk single'ı. Şarkı, size albümün estetik ve içerik anlamında nasıl olacağıyla ilgili bir fikir verecektir. Yani ticari bir albüm olmayacağıyla, alternatif bir albüm olacağıyla ilgili. Böyle bir albümün, şarkı yazarlığımı noktalamak için bana uygun olacağını düşündüm. Şarkılar hazır. Mayıs ayında stüdyo aşaması başlayacak. Bu tarz şarkıları sevenler için beklediklerine değecek bir albüm olması için elimden geleni yapacağım.

Sevgiler,

Teoman"

Şarkının klip çalışmasında ise Kemal Başbuğ yönetiminde kameralar karşısına geçen müzisyen, projenin dokusuna hitap eden bir atmosfer oluşturdu. Şarkının kapak görseli Nergis Karan tarafından çekilirken projenin lansmanına özel olarak hazırlanan kareler de Sait Erol’un objektifinden yansıdı.

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