Teoman'dan yeni albüm müjdesi

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Teoman, gecenin açılışını bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile yaparken gösterdikleri ilgi için seyircisine teşekkür etti. Teoman, ayrıca konserinde müjdeli bir haber de verdi.

Şarkıcı, "Temmuz ayında bir cover albüm çıkaracağım. Albümün adı; 'Aşık Bir Adam...' İçinde yer alan Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü, hepsi birbirinden güzel başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber temmuz ayında dinleyebilirsiniz" diyerek yeni albümünün yolda olduğunu dile getirdi. "BENİ ROCK YILDIZI GİBİ DEĞİL, HİKÂYE ANLATICISI GİBİ DÜŞÜNÜN" Teoman, 'Koyu Antoloji' adlı kon...

YENİ PROJELERİ YOLDA Teoman, önümüzdeki bir buçuk yıl...

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