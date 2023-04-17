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Teoman'dan yeni albüm müjdesi

Teoman, Bayhan Müzik ve İBB organizasyonuyla depremzede kız çocuklarının eğitim bursları için sahnedeydi

Giriş: 17.04.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Teoman'dan yeni albüm müjdesi - Magazin haberleri
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Teoman, gecenin açılışını bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile yaparken gösterdikleri ilgi için seyircisine teşekkür etti. Teoman, ayrıca konserinde müjdeli bir haber de verdi.

Şarkıcı, "Temmuz ayında bir cover albüm çıkaracağım. Albümün adı; 'Aşık Bir Adam...' İçinde yer alan Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü, hepsi birbirinden güzel başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber temmuz ayında dinleyebilirsiniz" diyerek yeni albümünün yolda olduğunu dile getirdi.

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