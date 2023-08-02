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        Haberler Gündem Tenet filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Tenet filmi oyuncuları kimler?

        Tenet filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Tenet filmi oyuncuları kimler?

        Prestige, Batman, Enception ve Interstellar gibi filmerin yönetmeliğini yapan dünyaca ünlü yönetmen Chiristopher Nolan'ın son filmi Tenet, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini John David, Robert Pattinson ve Kenneth Branagh gibi dünyaca ünlü oyuncuların olduğu filmin konusu, gerçek olup olmadığı ve oyuncu kadrosu filmseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 15:32
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        • 1

          Dünyaca ünlü filmlerin yönetmenlik koltuğuna oturmuş olan Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yapıldığı Tenet filmi, bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Çekimleri için 205 milyon dolar harcanılan film izleyicilere güzel bir deneyim ve heyecan yaşatacak...

        • 2

          TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

        • 3

          TENET FİLMİ OYUNCU KADROSU

          John David Washington

          Robert Pattinson

          Elizabeth Debicki

          Dimple Kapadia

          Aaron Taylor-Johnson

          Clémence Poésy

          Michael Caine

          Kenneth Branagh

          Himesh Patel

          Denzil Smith

          Martin Donovan

        • 4

          TENET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

          Tenet, Christopher Nolan’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh’ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi. Tenet, yayınlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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